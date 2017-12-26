Госэнергоэффективности опубликовало обновленные тарифы на тепло из газа

"Во исполнение требований статьи 20 Закона Украины" О теплоснабжении "Госэнергоэффективности обнародует рассчитаные средневзвешенные тарифы на тепловую энергию, производимую с использованием природного газа для нужд населения и бюджетных учреждений, а также тарифы на транспортировку и поставку тепловой энергии", - говорится в сообщении.

Отметим, согласно этим расчетам органы местного самоуправления могут устанавливать предприятиям тарифы на тепловую энергию из возобновляемых источников энергии на уровне 90% от опубликованных средневзвешенных тарифов.

Напомним, начиная с 2014 года Украина удалось сэкономить 7,2 млрд кубометров газа благодаря энергосбережению и альтернативным источникам энергии.