Держенергоефективності опублікувало оновлені тарифи на тепло з газу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Держенергоефективності оприлюднило розраховані середньозважені тарифи на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб населення та бюджетних установ, а також тарифи на транспортування та постачання теплової енергії, передає УНН з посиланням на прес-службу Агентства.
“На виконання вимог статті 20 Закону України „Про теплопостачання“ Держенергоефективності оприлюднює розраховані середньозважені тарифи на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб населення та бюджетних установ, а також тарифи на транспортування та постачання теплової енергії”, — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, відповідно до цих розрахунків органи місцевого самоврядування можуть встановлювати підприємствам тарифи на теплову енергію з відновлюваних джерел енергії на рівні 90% від оприлюднених середньозважених тарифів.
Нагадаємо, починаючи з 2014 року Україні вдалося зекономити 7,2 млрд кубометрів газу завдяки енергозбереженню та альтернативним джерелам енергії.