Оползень на венесуэльской золотодобывающей шахте унес жизни по меньшей мере 12 рабочих

Эксклюзив
На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza
9 декабря  •  167165 просмотра

На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza

Эксклюзив
Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс
8 декабря  •  195293 просмотра

Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс

Эксклюзив
В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными
8 декабря  •  179535 просмотра

В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными

Эксклюзив
И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции
8 декабря  •  168791 просмотра

И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции

Эксклюзив
Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы
8 декабря  •  164252 просмотра

Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы

Эксклюзив
"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе
8 декабря  •  154508 просмотра

"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе

Эксклюзив
В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД
7 декабря  •  168185 просмотра

В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД

Эксклюзив
У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных
7 декабря  •  162388 просмотра

У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных

Эксклюзив
Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами
7 декабря  •  149394 просмотра

Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами

Эксклюзив
От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб
7 декабря  •  145515 просмотра

От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб

Эксклюзив
Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф
7 декабря  •  143563 просмотра

Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф

Эксклюзив
Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего
7 декабря  •  134194 просмотра

Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего

Эксклюзив
Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу
6 декабря  •  143460 просмотра

Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу

Эксклюзив
Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ
6 декабря  •  152547 просмотра

Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ

Эксклюзив
ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек
6 декабря  •  145486 просмотра

ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
Швеция рассматривает возможность передачи Украине истребителей Gripen - Игнат

Швеция рассматривает возможность передачи Украине истребителей Gripen - Игнат

  •  102027 просмотра
Британская разведка: россия начала согласованную кампанию ударов по украинской энергетике

Британская разведка: россия начала согласованную кампанию ударов по украинской энергетике

  •  73634 просмотра
Враг не прекращает ведение наступательных действий по всему фронту - Сырский

Враг не прекращает ведение наступательных действий по всему фронту - Сырский

  •  66732 просмотра
Непогода осложнила применение дронов на Лимано-Купянском направлении, за сутки ликвидировано 109 оккупантов - Сухопутные войска

Непогода осложнила применение дронов на Лимано-Купянском направлении, за сутки ликвидировано 109 оккупантов - Сухопутные войска

  •  60550 просмотра
Север Донецкой области обесточен, сработала автоматика защиты на Славянской ТЭС

Север Донецкой области обесточен, сработала автоматика защиты на Славянской ТЭС

  •  56130 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
opolzen-na-venesuelskoi-zolotodobivayushchei-shakhte-unes-zhizni-po-menshei-mere-12-rabochikh

Оползень на венесуэльской золотодобывающей шахте унес жизни по меньшей мере 12 рабочих

Киев  •  УНН

10 декабрь 2023, 23:25  •  8821 просмотра

Read in English

По меньшей мере двенадцать человек погибли в результате обвала на золотодобывающей шахте на юго-востоке Венесуэлы, произошедшего из-за оползня на аварийно опасной шахте с ограниченным наблюдением.

На юго-востоке Венесуэлы рухнул золотой рудник, погибли по меньшей мере двенадцать человек. Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение властей страны, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел в среду в штате Боливар, граничащем с Бразилией. Шахтеры были похоронены, когда в шахте произошел оползень, сообщили власти в воскресенье.

Эта территория богата залежами золота, но шахты часто эксплуатируются без особого внимания к безопасности. В ноябре местная неправительственная организация SOS Orinoco сообщила об аварии в той же шахте.

Власти Венесуэлы заявляют, что позаботятся о пострадавших и организует транспортировку погибших.

Как пишет издание, шахты, подверженные авариям, функционируют почти без надзора со стороны властей, хотя правительство часто перерабатывает золото в слитки для собственного использования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Индии застряли сорок человек, которые строили горный тоннель в Гималаях

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
Зсув на венесуельській золотодобувній шахті забрав життя щонайменше 12 робітників
Landslide at Venezuelan gold mine kills at least 12 workers
Новости по теме

Оползень на венесуэльской золотодобывающей шахте унес жизни по меньшей мере 12 рабочих

По меньшей мере двенадцать человек погибли в результате обвала на золотодобывающей шахте на юго-востоке Венесуэлы, произошедшего из-за оползня на аварийно опасной шахте с ограниченным наблюдением.

Общество •   •  8821 просмотра
Оползень на венесуэльской золотодобывающей шахте унес жизни по меньшей мере 12 рабочих

Словацкие дальнобойщики продолжат блокаду границы на участке Вишне Немецкое-Ужгород

Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) с 11 декабря 2023 года заблокирует движение грузовиков на пограничном переходе "Вишне Немецке-Ужгород", не затрагивая при этом личный транспорт. Акция является частью продолжающихся протестов, связанных с разрешениями на въезд грузовиков в ЕС.

Политика •   •  11309 просмотра
Словацкие дальнобойщики продолжат блокаду границы на участке Вишне Немецкое-Ужгород

Михаил Романчук получил две медали на чемпионате Европы по плаванию

Украинский пловец Михаил Романчук завоевал две медали на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Румынии. К своей предыдущей победе на дистанции 1500 метров он добавил бронзу на дистанции 800 метров вольным стилем.

Спорт •   •  11633 просмотра
Михаил Романчук получил две медали на чемпионате Европы по плаванию

Франция поддержит начало переговоров по вступлению Украины в ЕС

Президент Франции Макрон подтвердил Зеленскому свою поддержку переговоров о вступлении Украины в ЕС, высоко оценив законодательные усилия Украины в отношении прав меньшинств, судебную реформу и антикоррупционные меры.

Политика •   •  14356 просмотра
Франция поддержит начало переговоров по вступлению Украины в ЕС

По меньшей мере 17 человек пострадали в результате столкновения двух поездов в Италии

Два поезда столкнулись на низкой скорости на северо-востоке Италии, в результате чего 17 человек получили легкие ранения; авария вызвала значительные перебои в движении на линии Болонья-Римини.

Общество •   •  15191 просмотра
По меньшей мере 17 человек пострадали в результате столкновения двух поездов в Италии

Зеленский поздравил Хавьера Миллея с инаугурацией на пост Президента Аргентины

Президент Украины Зеленский встретился с новоизбранным президентом Аргентины Хавьером Милле в Буэнос-Айресе, чтобы обсудить общую ценность свободы.

Политика •   •  20268 просмотра
Зеленский поздравил Хавьера Миллея с инаугурацией на пост Президента Аргентины

В Белом доме раскрыли подробности визита Зеленского в США

Президент США Байден пригласил президента Украины Зеленского в Белый дом 12 декабря, чтобы подтвердить поддержку США в условиях конфликта Украины с Россией. Они обсудят потребности Украины и текущую помощь США.

Политика •   •  21172 просмотра
В Белом доме раскрыли подробности визита Зеленского в США

В Снигиревке на Николаевщине прогремели взрывы, власти призывают к осторожности

В Снигиревке Николаевской области прогремели взрывы; жителям посоветовали искать безопасного места и воздержаться от распространения информации в Интернете. Информация о повреждениях или жертвах уточняется.

Общество •   •  21756 просмотра
В Снигиревке на Николаевщине прогремели взрывы, власти призывают к осторожности

НАПК открыло публичный доступ к Реестру деклараций

НАПК обеспечило открытый доступ к Единому государственному реестру деклараций Украины, за исключением исключений, связанных с обстоятельствами военного положения.

Политика •   •  23472 просмотра
НАПК открыло публичный доступ к Реестру деклараций

В течение дня оккупанты совершили 8 обстрелов приграничья Сумщины, зафиксировано 52 взрыва

Российские войска 8 раз атаковали границу Сумской области в Украине 10 декабря, вызвав 52 взрыва в пяти населенных пунктах.

Война •   •  29385 просмотра
В течение дня оккупанты совершили 8 обстрелов приграничья Сумщины, зафиксировано 52 взрыва