Оползень на венесуэльской золотодобывающей шахте унес жизни по меньшей мере 12 рабочих
Киев • УНН
По меньшей мере двенадцать человек погибли в результате обвала на золотодобывающей шахте на юго-востоке Венесуэлы, произошедшего из-за оползня на аварийно опасной шахте с ограниченным наблюдением.
На юго-востоке Венесуэлы рухнул золотой рудник, погибли по меньшей мере двенадцать человек. Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение властей страны, передает УНН.
Детали
Инцидент произошел в среду в штате Боливар, граничащем с Бразилией. Шахтеры были похоронены, когда в шахте произошел оползень, сообщили власти в воскресенье.
Эта территория богата залежами золота, но шахты часто эксплуатируются без особого внимания к безопасности. В ноябре местная неправительственная организация SOS Orinoco сообщила об аварии в той же шахте.
Власти Венесуэлы заявляют, что позаботятся о пострадавших и организует транспортировку погибших.
Как пишет издание, шахты, подверженные авариям, функционируют почти без надзора со стороны властей, хотя правительство часто перерабатывает золото в слитки для собственного использования.
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Оползень на венесуэльской золотодобывающей шахте унес жизни по меньшей мере 12 рабочих
По меньшей мере двенадцать человек погибли в результате обвала на золотодобывающей шахте на юго-востоке Венесуэлы, произошедшего из-за оползня на аварийно опасной шахте с ограниченным наблюдением.
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