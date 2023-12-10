Оползень на венесуэльской золотодобывающей шахте унес жизни по меньшей мере 12 рабочих

На юго-востоке Венесуэлы рухнул золотой рудник, погибли по меньшей мере двенадцать человек. Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение властей страны, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел в среду в штате Боливар, граничащем с Бразилией. Шахтеры были похоронены, когда в шахте произошел оползень, сообщили власти в воскресенье.

Эта территория богата залежами золота, но шахты часто эксплуатируются без особого внимания к безопасности. В ноябре местная неправительственная организация SOS Orinoco сообщила об аварии в той же шахте.

Власти Венесуэлы заявляют, что позаботятся о пострадавших и организует транспортировку погибших.

Как пишет издание, шахты, подверженные авариям, функционируют почти без надзора со стороны властей, хотя правительство часто перерабатывает золото в слитки для собственного использования.

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