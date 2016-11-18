Операторы рынка топлива: отмена розничного акциза уменьшит поступления в местные бюджеты
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В "Объединении операторов рынка нефтепродуктов Украины" (ООРНУ) опровергли заявления Минфина о том, что ликвидация "розничного" акциза на топливо (путем включения его ставки в основной налога) приведет к потерям местных бюджетов. И наоборот, отметили, что такой шаг будет способствовать увеличению поступлений в бюджеты местных общин. Об этом говорится в сообщении Объединения, передает УНН.
"Эти суммы (ставку розничного акциза на топливо - ред.) предлагается перенести в базовый акциз на бензин, дизтопливо и сжиженный газ, который взимается при импорте и производстве, и впоследствии перечислять из центрального в местные бюджеты.
Главным аргументом Минфина является невозможность определения единого подхода к распределению средств среди почти 11 тыс. местных бюджетов. Однако рабочей группой во главе с заместителем министра финансов Евгением Капиносом и, в частности, при участии Ассоциации городов Украины была наработана единая позиция, которая заключается в прямых платежах Госказначейской службы", - отметили в объединении.
Операторы рынка топлива убеждены, что реализация инициативы объединения розничного и основного акцизов добавит центральному бюджету 6,5 млрд грн.
"Мы дали эффективный механизм, но чтобы его внедрить, Министерству финансов и Государственному казначейству нужно хорошо поработать. Реализация этой инициативы добавит местным общинам около 2 млрд грн и 6,5 млрд грн центральному бюджету", - заявили в ООРНУ.
Напомним, как сообщал УНН, из-за Минфина местные бюджеты недополучают 2 млрд грн с топливного акциза.
Также напомним, в КГГА поддерживают инициативу объединения розничного и базового акциза с нефтепродуктов.
По словам заместителя главы КГГА Г.Плиса, объединение розничного и базового акциза с нефтепродуктов поможет в борьбе с серым рынком горючего в городе.
При этом, по мнению генерального директора сети АЗС WOG Сергея Корецкого, такой беспрецедентной и искаженной конкуренции на рынке топлива, как сейчас, не было за всю историю независимости страны.
Одна из причин такого явление - неуплата розничного налога с литра топлива серыми дилерами.