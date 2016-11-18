Операторы рынка топлива: отмена розничного акциза уменьшит поступления в местные бюджеты

КИЕВ. 18 ноября. УНН. В "Объединении операторов рынка нефтепродуктов Украины" (ООРНУ) опровергли заявления Минфина о том, что ликвидация "розничного" акциза на топливо (путем включения его ставки в основной налога) приведет к потерям местных бюджетов. И наоборот, отметили, что такой шаг будет способствовать увеличению поступлений в бюджеты местных общин. Об этом говорится в сообщении Объединения, передает УНН.