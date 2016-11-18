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Оператори ринку пального: скасування роздрібного акцизу не зменшить надходжень до місцевих бюджетів

Оператори ринку пального: скасування роздрібного акцизу не зменшить надходжень до місцевих бюджетів

Київ • УНН

 • 9218 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. В "Об'єднанні операторів ринку нафтопродуктів України" (ООРНУ) спростували заяви Мінфіну про те, що ліквідація "роздрібного" акцизу на пальне (шляхом включення його ставки до основного податку) призведе до втрат місцевих бюджетів. І навпаки, зауважили, що такий крок сприятиме збільшенню надходжень до бюджетів місцевих громад. Про це йдеться у повідомленні Об’єднання, передає УНН.

“Ці суми (ставку роздрібного акцизу на пальне, — ред.) пропонується перенести в базовий акциз на бензин, дизпаливо і зріджений газ, який стягується при імпорті і виробництві, і згодом перераховувати з центрального до місцевих бюджетів.

Головним аргументом Мінфіну є неможливість визначення єдиного підходу до розподілу коштів серед майже 11 тис. місцевих бюджетів. Однак робочою групою на чолі з заступником міністра фінансів Євгеном Капінос і, зокрема, за участю Асоціації міст України була напрацьована єдина позиція, яка полягає в прямих платежах Держказначейскої служби”, — наголосили в Обєднанні.

Оператори ринку пального переконані, що реалізація ініціативи об’єднання роздрібного та основного акцизів додасть центральному бюджету 6,5 млрд грн.

“Ми дали ефективний механізм, але щоб його впровадити, Міністерству фінансів і Державному казначейству потрібно добре попрацювати. Реалізація цієї ініціативи додасть місцевим громадам близько 2 млрд грн і 6,5 млрд грн центральному бюджету”, — заявили в ООРНУ.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, через Мінфін місцеві бюджети недоотримують 2 млрд грн з паливного акцизу.

Також нагадаємо, у КМДА підтримують ініціативу об’єднання роздрібного та базового акцизу із нафтопродуктів.

За словами заступника голови КМДА Г.Пліса, об’єднання роздрібного та базового акцизу із нафтопродуктів допоможе у боротьбі із сірим ринком пального у місті.

При цьому, на переконання генерального директора мережі АЗК WOG Сергія Корецького, такої безпрецедентної і викривленої конкуренції на ринку пального, як є зараз, не було за всю історію незалежності країни.

Одна з причин такого явище — несплата роздрібного податку з літру пального сірими дилерами.

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