Оператори ринку пального: скасування роздрібного акцизу не зменшить надходжень до місцевих бюджетів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. В "Об'єднанні операторів ринку нафтопродуктів України" (ООРНУ) спростували заяви Мінфіну про те, що ліквідація "роздрібного" акцизу на пальне (шляхом включення його ставки до основного податку) призведе до втрат місцевих бюджетів. І навпаки, зауважили, що такий крок сприятиме збільшенню надходжень до бюджетів місцевих громад. Про це йдеться у повідомленні Об’єднання, передає УНН.
“Ці суми (ставку роздрібного акцизу на пальне, — ред.) пропонується перенести в базовий акциз на бензин, дизпаливо і зріджений газ, який стягується при імпорті і виробництві, і згодом перераховувати з центрального до місцевих бюджетів.
Головним аргументом Мінфіну є неможливість визначення єдиного підходу до розподілу коштів серед майже 11 тис. місцевих бюджетів. Однак робочою групою на чолі з заступником міністра фінансів Євгеном Капінос і, зокрема, за участю Асоціації міст України була напрацьована єдина позиція, яка полягає в прямих платежах Держказначейскої служби”, — наголосили в Обєднанні.
Оператори ринку пального переконані, що реалізація ініціативи об’єднання роздрібного та основного акцизів додасть центральному бюджету 6,5 млрд грн.
“Ми дали ефективний механізм, але щоб його впровадити, Міністерству фінансів і Державному казначейству потрібно добре попрацювати. Реалізація цієї ініціативи додасть місцевим громадам близько 2 млрд грн і 6,5 млрд грн центральному бюджету”, — заявили в ООРНУ.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, через Мінфін місцеві бюджети недоотримують 2 млрд грн з паливного акцизу.
Також нагадаємо, у КМДА підтримують ініціативу об’єднання роздрібного та базового акцизу із нафтопродуктів.
За словами заступника голови КМДА Г.Пліса, об’єднання роздрібного та базового акцизу із нафтопродуктів допоможе у боротьбі із сірим ринком пального у місті.
При цьому, на переконання генерального директора мережі АЗК WOG Сергія Корецького, такої безпрецедентної і викривленої конкуренції на ринку пального, як є зараз, не було за всю історію незалежності країни.
Одна з причин такого явище — несплата роздрібного податку з літру пального сірими дилерами.