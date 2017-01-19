Оператор государственных лотерей "М.С.Л." разъяснил очередным борцам с лотереями нормы законодательства

"В связи с распространением недостоверной информации о деятельности оператора государственных лотерей" М.С.Л. " и во избежание введения в заблуждение граждан, в том числе игроков лотерей, информируем о следующем:

Отдельные граждане, которые позиционируют себя как общественное движение против незаконного игорного бизнеса, распространили сегодня, 19.01.2017 года, в социальных сетях информацию о том, что оператор государственных лотерей "М.С.Л." работает с просроченной лицензией, и по-этому его деятельность является незаконной. Более того, указанные лица призывают других граждан присоединиться к своему так называемому "рейду".

Чтобы граждане не попадали в абсурдные ситуации, оператор государственных лотерей "М.С.Л." разъясняет, что в Украине нет ни одного оператора государственных лотерей, который имел бы непросроченную лицензию. Связано это с тем, что с 2012 года лицензионные условия, которые являются основанием для выдачи лицензии, находятся в процессе разработки в Министерстве финансов Украины.

При этом законодатели предусмотрели нормы, согласно которым операторы государственных лотерей имеют право работать по имеющимся лицензиям (несмотря на их конечный срок действия) до тех пор, пока Министерство финансов не утвердит новые лицензионные условия и не начнет процедуру лицензирования ", - сообщили в" М .С.Л. ".

Оператор государственных лотерей подчеркнул, что на сегодняшний день он осуществляет выпуск и проведение лотерей в силу действия Закона Украины "О государственных лотереях в Украине" от 06.09.2012 года.

"Когда Министерство финансов Украины планирует завершить разработку лицензионных условий и утвердить их, оператору государственных лотерей" М.С.Л. ", к сожалению, неизвестно.

Итак, призывы к так называемым «рейдам» по ​​точкам распространения лотерей компании "М.С.Л." с целью якобы разоблачение незаконной деятельности являются бессодержательными и необоснованными. Кроме того, рекомендуем активистам, перед тем как осуществлять общественный контроль в любой сфере, в частности лотерейной, сначала ознакомиться с действующим законодательством, которое его регулирует. Также обращаем внимание на то, что на каждой точке продаж лотерейных билетов "М.С.Л." в наличии есть соответствующие письма с объяснениями относительно правомерности осуществления деятельности по выпуску и проведению лотерей.

Призываем всех граждан, в том числе представителей СМИ, не распространять недостоверные данные, озвученные этими активистами. В случае возникновения вопросов по поводу деятельности оператора государственных лотерей "М.С.Л.", просим обращаться по контактам, указанным на официальном сайте компании.

Для сообщения информации по выявлению мошенников, которые осуществляют свою деятельность под вывеской брендов "М.С.Л.", просим обращаться в органы правопорядка и по телефону горячей линии: 0-800-21-00-65 ", - отметили в" М .С.Л. ".

Напомним, "М.С.Л." неоднократно комментировал и объяснял, почему, как и остальные операторы государственных лотерей, вынужденно работает с просроченной лицензией. При этом каждый раз в "М.С.Л." аргументировали свою информацию действующим законодательством Украины.

Справка УНН. Статья 15 Закона Украины "О государственных лотереях в Украине".

Операторы лотерей, которые осуществляли деятельность по выпуску и проведению лотерей до момента вступления в силу настоящего Закона на основании выданных лицензий, действуют на основании этих лицензий до момента окончания срока их действия.

В случае отсутствия нормативно-правовых актов, необходимых для получения новых лицензий, операторы лотерей, которые осуществляли деятельность по выпуску и проведению лотерей до момента вступления в силу настоящего Закона на основании выданных лицензий, продолжают свою деятельность до получения новых лицензий, но не более чем на три месяца с момента вступления в силу указанных нормативно-правовых актов.