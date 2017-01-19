Оператор державних лотерей “М.С.Л.” роз’яснив черговим борцям з лотереями норми законодавства

“У зв’язку із поширенням недостовірної інформації щодо діяльності оператора державних лотерей "М.С.Л." та з метою уникнення введення в оману громадян, зокрема гравців лотерей, інформуємо про наступне:

Окремі громадяни, які позиціонують себе як громадський рух проти незаконного грального бізнесу, поширили сьогодні, 19.01.2017, у соціальних мережах інформацію про те, що оператор державних лотерей "М.С.Л." працює з простроченою ліцензією, а відтак його діяльність є незаконною. Більш того, вказані особи закликають інших громадян приєднатися до свого так званого "рейду".

Аби громадяни не потрапляли в абсурдні ситуації, оператор державних лотерей „М.С.Л.“ роз’яснює, що в Україні немає жодного оператора державних лотерей, який би мав непрострочену ліцензію. Пов’язано це з тим, що з 2012 року ліцензійні умови, які є підставою для видачі ліцензії, перебувають у процесі розробки в Міністерстві фінансів України.

При цьому законодавці передбачили норми, згідно з якими оператори державних лотерей мають право працювати за наявними ліцензіями (незважаючи на їх кінцевий термін дії) до того часу, поки Міністерство фінансів не затвердить нові ліцензійні умови і не розпочне процедуру ліцензування”, — повідомили в “М.С.Л.”.

Оператор державних лотерей наголосив, що на сьогоднішній день він здійснює випуск і проведення лотерей в силу дії Закону України “Про державні лотереї в Україні” від 06.09.2012 року.

“Коли Міністерство фінансів України планує завершити розробку ліцензійних умов та затвердити їх, оператору державних лотерей „М.С.Л.“, на жаль, невідомо.

Отже, заклики до так званих „рейдів“ по точках розповсюдження лотерей компанії „М.С.Л.“ з метою начебто викриття незаконної діяльності є беззмістовними та необґрунтованими. Крім того, рекомендуємо активістам, перед тим як здійснювати громадський контроль у будь-якій сфері, зокрема лотерейній, спочатку ознайомитися з чинним законодавством, що її регулює. Також звертаємо увагу на те, що на кожній точці продажів лотерейних білетів „М.С.Л.“ у наявності є відповідні листи з поясненнями щодо правомірності здійснення діяльності з випуску та проведення лотерей.

Закликаємо усіх громадян, зокрема представників ЗМІ, не поширювати недостовірні дані, озвучені цими активістами. В разі виникнення питань з приводу діяльності оператора державних лотерей „М.С.Л.“, просимо звертатися за контактами, вказаними на офіційному сайті компанії.

Для повідомлення інформації щодо виявлення шахраїв, які здійснюють свою діяльність під вивіскою брендів „М.С.Л.“, просимо звертатись до органів правопорядку та за номером гарячої лінії: 0-800-21-00-65”, — наголосили в “М.С.Л.”.

Нагадаємо, “М.С.Л.” неодноразово коментував та роз’яснював, чому, як і решта операторів державних лотерей, вимушено працює з простроченою ліцензією. При цьому кожного разу в “М.С.Л.” аргументували свою інформацію чинним законодавством України.

Довідка УНН. Стаття 15 Закону України “Про державні лотереї в Україні”.

Оператори лотерей, що провадили діяльність з випуску і проведення державних лотерей до моменту набрання чинності цим Законом на підставі виданих ліцензій, діють на підставі цих ліцензій до моменту закінчення терміну їх дії.

У разі відсутності нормативно-правових актів, необхідних для отримання нових ліцензій, оператори лотерей, що провадили діяльність з випуску і проведення державних лотерей до моменту набрання чинності цим Законом на підставі виданих ліцензій, продовжують свою діяльність до отримання нових ліцензій, але не більше як на три місяці з моменту набрання чинності зазначеними нормативно-правовими актами.