Оперативно-профилактическая отработка города началась в Мариуполе
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Мариуполе стартовала превентивная отработка города. Об этом корреспонденту УНН сообщили в ГУНП Донецкой области.
В 4 утра для личного состава местной полиции и сотрудников областного главка прозвучал сигнал “Тревога”. Через час полицейские в полной экипировке выстроились в обусловленных местах, чтобы получить задания по обеспечению публичной безопасности. По приказу Вячеслава Аброськина в Мариуполе начались мероприятия, направленные на противодействие преступности и перекрытие трафика запрещенных и опасных предметов.
“Цель отработки — охрана общественного порядка, установление и задержание участников НЗФ, изъятие оружия, боеприпасов и взрывчатки, недопущение совершения тяжких преступлений. Прошу жителей и гостей города с пониманием отнестись к введенным мерам безопасности”, — подчеркнул начальник ГУНП Донецкой области В.Аброськин.
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Заместитель Главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин лично проверил готовность полицейских реагировать на любые изменения оперативной обстановки и довел требования по обеспечению правопорядка.
С 28 апреля полиция региона переходит на усиленный вариант несения службы, чтобы не допустить дестабилизации обстановки в майские праздники и обеспечить безопасность жителей.
Сразу после проверки экипировки, служебных удостоверений и внешнего вида полицейские были распределены по маршрутам несения службы. Работа на границах и внутри городов, контроль над дорожным движением — правоохранители полностью перекрыли город и приступили к проведению спецмероприятий.