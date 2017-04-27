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Оперативно-профілактичне відпрацювання міста стартувало в Маріуполі

Київ • УНН

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 27 квітня. УНН. У Маріуполі стартувалo превентивне відпрацювання міста. Про це кореспонденту УНН повідомили в ГУНП Донецької області.

Оперативно-профілактичне відпрацювання міста стартувало в Маріуполі

О 4 ранку для особового складу місцевої поліції і співробітників обласного главку пролунав сигнал "Тривога". Через годину поліцейські в повній екіпіровці вишикувалися в обумовлених місцях, щоб отримати завдання щодо забезпечення публічної безпеки. За наказом В'ячеслава Аброськіна в Маріуполі почалися заходи, спрямовані на протидію злочинності та перекриття трафіку заборонених і небезпечних предметів.

"Мета відпрацювання - охорона громадського порядку, встановлення і затримання учасників НЗФ, вилучення зброї, боєприпасів і вибухівки, недопущення скоєння тяжких злочинів. Прошу жителів і гостей міста з розумінням поставитися до введених заходів безпеки", - підкреслив начальник ГУНП Донецької області В.Аброськін.

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Заступник Глави Нацполіції України В'ячеслав Аброськін особисто перевірив готовність поліцейських реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки і повідомив вимоги щодо забезпечення правопорядку.

З 28 квітня поліція регіону переходить на посилений варіант несення служби, щоб не допустити дестабілізації обстановки в травневі свята і забезпечити безпеку жителів.

Відразу після перевірки екіпірування, службових посвідчень та зовнішнього вигляду поліцейські були розподілені по маршрутах несення служби. Робота на кордонах і всередині міст, контроль над дорожнім рухом - правоохоронці повністю перекрили місто і приступили до проведення спецзаходів.

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