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Командование "Север" выступило против идеи ликвидации военной прокуратуры

Командование "Север" выступило против идеи ликвидации военной прокуратуры

Киев  •  УНН

 • 16906 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Личный состав оперативного командования "Север" поддерживает идею восстановления деятельности военных судей и безусловного сохранения и функционирования института военных прокуратур в Украине. Об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой ОК "Север", передает УНН.

"Современные реалии совместной работы военных прокуроров и командования воинских частей по укреплению законности и правопорядка в воинских коллективах, выявление и пресечение преступлений и других правонарушений, правовой работы показали не только необходимость сохранения указанного правоохранительного органа, но и восстановление военных судов в системе правосудия", - говорится в заявлении.

В ОК "Север" отметили, что правонарушения, совершаемые военнослужащими, имеют свою специфику и требуют специфических знаний для объективной и законной правовой оценки.

"Военные прокуроры - это лица, которые обладают такими знаниями и могут объективно, профессионально и оперативно выполнять определенные Законом полномочия по делам определенной категории", - считают в командовании.

В случае возникновения чрезвычайных событий, совершения военнослужащими преступлений любого характера именно военные прокуроры обеспечивали и обеспечивают адекватное оперативное реагирование на все такие вызовы.

"Подтверждает справедливость этой позиции опыт взаимоотношений с гражданскими правоохранительными органами. Как и в предыдущие годы, так и сегодня практически всю деятельность по выявлению, расследованию преступлений, устранение их причин и условий осуществляют военные прокуроры.

Альтернативы такому правоохранительному органу по кругу задач, которые решаются совместно с командованием воинских частей, не было и не нет", - считают в ОК "Север".

Военные также напомнили, что военные прокуратуры эффективно функционируют в системе правоохранительных органов таких странах, как Болгария, Дания, Люксембург, Польша, Румыния, Франция, Швейцария. Сейчас это страны, которые входят в блок НАТО.

Кроме того, очевидна необходимость возобновления военных судов, считают в ОК.

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"Опыт рассмотрения уголовных производств, административных материалов гражданскими судами показал, что в современных условиях существующая система правосудия не в состоянии обеспечить достижение ее целей. Только военные судьи, офицеры военной юстиции, зная все особенности прохождения военной службы, обладая информацией о реальных условиях отдачи и выполнения приказов в Вооруженных Силах Украины, понимая существенную специфику совершения правонарушений в условиях боевых действий, способны обеспечить достижение целей правосудия при принятии судебных решений", - заявили в командовании.

Также сообщается, что при участии военных прокуроров на постоянной основе построена совместная деятельность по правовой работе в войсках оперативного командования "Север" в виде совместных совещаний, работы в воинских коллективах, решения проблем военнослужащих.

"В связи с изложенным командование и личный состав оперативного командования "Север" полностью поддерживает идею восстановления деятельности военных судей и безусловного сохранения и функционирования института военных прокуратур в Украине", - заявили в командовании.

Напомним, заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка заявил, что не видит необходимости в существовании военной прокуратуры. Он сообщил, что эта структура будет одной из первых реформирована.

В ответ Главная военная прокуратура обнародовала заявление, в котором говорится, что подобные утверждения основаны на поверхностных представлениях о деятельности военных прокуроров. В военной прокуратуре рассчитывают на взвешенные реформы.

Военные прокуроры напомнили, что именно благодаря их деятельности удалось, в частности, привлечь к уголовной ответственности за ведение агрессивной войны 263 человек, среди которых 68 граждан РФ (из них 21 чиновник, 18 генералов и адмиралов, 18 судей РФ).

Украинские Национальные Новости

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