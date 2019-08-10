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Оперативне командування “Північ” виступило проти ідеї ліквідації військової прокуратури

Оперативне командування “Північ” виступило проти ідеї ліквідації військової прокуратури

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Особовий склад оперативного командування “Північ” підтримує ідею відновлення діяльності військових суддів та безумовного збереження та функціонування інституту військових прокуратур в Україні. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій прес-службою ОК “Північ”, передає УНН.

“Сучасні реалії спільної роботи військових прокурорів та командування військових частин щодо зміцнення законності та правопорядку у військових колективах, виявлення та припинення злочинів та інших правопорушень, правової роботи засвідчили не лише необхідність збереження вказаного правоохоронного органу, але й відновлення військових судів в системі правосуддя”, — йдеться у заяві.

В ОК “Північ” наголосили, що правопорушення, що вчиняються військовослужбовцями, мають свою специфіку і потребують специфічних знань для об’єктивної та законної правової оцінки.

“Військові прокурори — це особи, які володіють такими знаннями і можуть об’єктивно, професійно і оперативно виконувати визначені Законом повноваження у справах визначеної категорії”, — вважають у командуванні.

У випадку виникнення надзвичайних подій, вчинення військовослужбовцями злочинів будь-якого характеру саме військові прокурори забезпечували та забезпечують адекватне оперативне реагування на всі такі виклики.

“Підтверджує справедливість цієї позиції досвід взаємовідносин з цивільними правоохоронними органами. Як і в попередні роки, так і на сьогодні фактично всю діяльність з виявлення, розслідування злочинів, усунення їх причин та умов здійснюють військові прокурори.

Альтернативи такому правоохоронному органу за колом завдань, які вирішуються спільно з командуванням військових частин, не було і немає”, — вважають в ОК “Північ”.

Військові також нагадали, що військові прокуратури ефективно функціонують в системі правоохоронних органів таких країнах, як Болгарія, Данія, Люксембург, Польща, Румунія, Франція, Швейцарія. Наразі це країни, які входять в блок НАТО.

Крім того, очевидною є необхідність відновлення військових судів, вважають в ОК.

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“Досвід розгляду кримінальних проваджень, адміністративних матеріалів цивільними судами засвідчив, що в сучасних умовах існуюча система правосуддя не в змозі забезпечити досягнення її цілей. Тільки військові судді, офіцери військової юстиції, знаючи всі особливості проходження військової служби, володіючи інформацію про реальні умови віддання та виконання наказів у Збройних Силах України, розуміючи суттєву специфіку вчинення правопорушень в умовах бойових дій, здатні забезпечити досягнення цілей правосуддя при ухвалені судових рішень”, — заявили у командуванні.

Також повідомляється, що за участі військових прокурорів на постійній основі побудована спільна діяльність з правової роботи у військах оперативного командування “Північ” у виді спільних нарад, роботи у військових колективах, розв’язання проблем військовослужбовців.

“У зв’язку з викладеним командування та особовий склад оперативного командування „Північ“ повністю підтримує ідею відновлення діяльності військових суддів та безумовного збереження та функціонування інституту військових прокуратур в Україні”, — заявили у командуванні.

Нагадаємо, заступник глави Офісу Президента Руслан Рябошапка заявив, що не бачить необхідності в існуванні військової прокуратури. Він повідомив, що ця структура буде однією з перших реформована.

У відповідь Головна військова прокуратура оприлюднила заяву, в якій йдеться, що подібні твердження ґрунтуються на поверхневих уявленнях про діяльність військових прокурорів. У військовій прокуратурі розраховують на зважені реформи.

Військові прокурори нагадали, що саме завдяки їхній діяльності вдалося, зокрема, притягти до кримінальної відповідальності за ведення агресивної війни 263 осіб, серед яких 68 громадян РФ (з них 21 чиновник, 18 генералів і адміралів, 18 суддів РФ).

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