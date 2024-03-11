Опендатабот: Приговоры получили более 1200 уклонистов

1 274 украинца получили приговоры в судебных делах за уклонение от военной службы.

Об этом сообщает Опендатабот, передает УНН.

Детали

1 274 приговоров получили украинцы по судебным делам об уклонении от военной службы. Обвиняемые получили как условные, так и реальные сроки лишения свободы до 5 лет. С началом войны в 2024 году - суммарно 3 746 приговоров было принято уклонистам. Треть всех приговоров приходится на 2023 год.

Больше всего наказаний за уклонение от военной службы было принято в 2015 году - 1 596 приговоров

После этого количество их постепенно уменьшалось, достигнув лишь 8 в 2021 году. Однако уже в первый год большой войны количество дел увеличилось в 20 раз - до 220 приговоров.

В 2023 году количество дел выросло в 5 раз, до 1 274. В результате 60 уголовных производств завершились реальным заключением. К примеру, весной того года военнообязанный прошел медкомиссию, получил повестку, но в пункт сбора не явился. Как следствие - он получил приговор о лишении свободы на 3 года.

120 приговоров уклонистам уже было вынесено в январе 2024 года, а это уже 54% от общего количества по этой статье за весь 2022 год.

Напомним,

Вопрос отсрочки от мобилизации для людей с инвалидностью I, II, III групп и аспирантов будет решен, сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.