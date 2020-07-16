ООС: зафиксировано пять обстрелов позиций украинских защитников
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики пять раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"16 июля вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня", - сообщили в пресс-центре.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", враг трижды обстрелял наши опорные пункты неподалеку Водяного из гранатометов различных систем, зенитной установки, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Также противник задействовал станковые противотанковые гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие у Старогнатовка. А у Марьинки агрессор использовал крупнокалиберные пулеметы и снайперское оружие.
"За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. На участках разведения №1, №2 и №3 обстрелов не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе ООС.
Напомним, возле поселка на Донбассе боевики установили мину массового поражения.