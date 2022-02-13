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15 марта, 19:03 • 101202 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 131019 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 117018 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 111096 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101242 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 98382 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85742 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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ООС: За сутки оккупанты пять раз нарушили режим тишины

ООС: За сутки оккупанты пять раз нарушили режим тишины

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 февраля. УНН. Сегодня по состоянию на 22:00 оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает прессслужба операции Объединенных сил, передаетУНН.

Детали

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил стабильная, без существенных изменений.

Вместе с тем, противник продолжает пренебрегать договоренностями Трехсторонней контактной группы относительно полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Оккупационные войска и дальше обстреливают позиции Вооруженных Сил Украины.

Так, с начала суток со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, в том числе с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий врага нет.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.

Объединенные силы выполняют взятые на себя обязательства по соблюдению Минских договоренностей и находятся в готовности к своевременному и адекватному реагированию на потенциальные угрозы со стороны врага.

Украинские Национальные Новости

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