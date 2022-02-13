ООС: За сутки оккупанты пять раз нарушили режим тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Сегодня по состоянию на 22:00 оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает прессслужба операции Объединенных сил, передаетУНН.
Детали
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил стабильная, без существенных изменений.
Вместе с тем, противник продолжает пренебрегать договоренностями Трехсторонней контактной группы относительно полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Оккупационные войска и дальше обстреливают позиции Вооруженных Сил Украины.
Так, с начала суток со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, в том числе с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий врага нет.
Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.
Объединенные силы выполняют взятые на себя обязательства по соблюдению Минских договоренностей и находятся в готовности к своевременному и адекватному реагированию на потенциальные угрозы со стороны врага.