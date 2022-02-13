ООС: За добу окупанти п 'ять разів порушили режим тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Сьогодні станом на 22:00 окупанти п'ять разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресслужба операції Об'єднаних сил, передає УНН.
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Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил стабільна, без суттєвих змін.
Разом з тим, противник продовжує нехтувати домовленостями Тристоронньої контактної групи щодо повного та всеосяжного режиму припинення вогню. Окупаційні війська надалі обстріюють позиції Збройних Сил України.
Так, від початку доби з боку збройних формувань РФ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, у тому числі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Об’єднані сили виконують взяті на себе зобов’язання щодо дотримання Мінських домовленостей та знаходяться в готовності до своєчасного й адекватного реагування на потенційні загрози з боку ворога.