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ООС: с начала суток боевики один раз обстреляли украинские позиции

ООС: с начала суток боевики один раз обстреляли украинские позиции

Киев  •  УНН

 • 10251 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. С начала суток боевики один раз обстреляли украинские позиции со станкового противотанкового гранатомета. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузянык, передает УНН.

"С начала текущих суток по состоянию на 12:00 сегодня, 3 августа, в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на Востоке Украины, наши воины зафиксировали один факт нарушения "режима тишины" со стороны российско-оккупационных войск. Произошло это в 6:18 в районе населенного пункта Южное, где противник совершил один провокационный выстрел из станкового противотанкового гранатомета", - отметил он.

По словам Мотузяныка, защитники Украины огонь в ответ не открывали.

"Боевых потерь в рядах Объединенных сил от начала текущих суток нет. Обо всех случаях нарушения требований соблюдения всеобъемлющего режима полного прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, представители украинской стороны СЦКК сообщают команде наблюдательного мониторинговой миссии ОБСЕ по взаимодействию", - добавляет он.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил продолжают придерживаться условий прекращения огня, при этом постоянно находятся наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника, в случае возникновения угрозы личному составу наших подразделений во время вражеского обстрела, или угрозы захвата территории.

Напомним, за минувшие сутки было совершено два провокационных выстрела со стороны российско-оккупационных войск.

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