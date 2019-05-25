ООС: на Донбассе сегодня уже четыре вражеских обстрела, потерь нет
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. На Донбассе с начала суток до 18 часов зафиксировано четыре вражеских обстрела, потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.
"С начала суток враг четыре раза нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - указали в штабе.
Все обстрелы произошли в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Здесь противник вел огонь по позициям Объединенных сил у населенного пункта Опытное - из минометов калибра 82 мм; трижды вблизи населенного пункта Пески - с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
"Потерь среди украинских защитников нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - добавили в штабе.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Напомним, за прошедшие сутки, 24 мая, боевики совершили 17 обстрелов позиций украинских военных в зоне ООС.