ООС: на Донбассе сегодня уже четыре вражеских обстрела, потерь нет

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 20189 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 42578 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 61032 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 76255 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 119871 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110889 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137246 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144547 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130084 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130164 просмотра

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ООС: на Донбассе сегодня уже четыре вражеских обстрела, потерь нет

ООС: на Донбассе сегодня уже четыре вражеских обстрела, потерь нет

Киев  •  УНН

 • 11104 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. На Донбассе с начала суток до 18 часов зафиксировано четыре вражеских обстрела, потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.

"С начала суток враг четыре раза нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - указали в штабе.

Все обстрелы произошли в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Здесь противник вел огонь по позициям Объединенных сил у населенного пункта Опытное - из минометов калибра 82 мм; трижды вблизи населенного пункта Пески - с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Потерь среди украинских защитников нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - добавили в штабе.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, за прошедшие сутки, 24 мая, боевики совершили 17 обстрелов позиций украинских военных в зоне ООС.

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