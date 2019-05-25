ООС: на Донбасі сьогодні вже чотири ворожих обстріли, втрат немає
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. На Донбасі з початку доби до 18 години зафіксовано чотири ворожих обстріли, втрат серед українських військовослужбовців немає. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр ООС.
"Від початку доби ворог чотири рази порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів", - вказали у штабі.
Усі обстріли відбулись в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід". Тут ворог вів вогонь по позиціях Об'єднаних сил біля населеного пункту Опитне – з мінометів калібру 82 мм; тричі поблизу населеного пункту Піски – з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
"Втрат серед українських захисників немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - додали у штабі.
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.
Нагадаємо, за минулу добу, 24 травня, бойовики здійснили 17 обстрілів позицій українських військових в зоні ООС.