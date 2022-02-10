ООС: на Донбассе оккупанты пять раз нарушили "тишину"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. С начала суток на востоке Украины со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
Детали
Вооруженные формирования Российской Федерации и дальше обстреливают позиции ВС Украины, игнорируя договоренности, которые заключили 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.
Неподалеку от Песков противник дважды открывал огонь из гранатометов различных систем.
В направлении Зайцевого российские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Неподалеку от Гранитного оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи населенного пункта Тарамчук российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого осуществили сброс трех выстрелов ВОГ-17.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Напомним
В течение прошлых суток, 9 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.