ООС: на Донбасі окупанти п'ять разів порушили "тишу"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Від початку доби на сході України з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр ООС.
Деталі
Збройні формування Російської Федерації і далі обстрілюють позиції ЗС України, ігноруючи домовленості, які уклали 22 липня 2020 року в межах Тристоронньої контактної групи.
Неподалік Пісків противник двічі відкривав вогонь з гранатометів різних систем.
У напрямку Зайцеве російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Неподалік Гранітного окупанти обстрілювали позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів.
Поблизу населеного пункту Тарамчук російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання трьох пострілів ВОГ-17.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Нагадаємо
Упродовж минулої доби, 9 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.