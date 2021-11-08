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ООС: из-за вражеского обстрела повреждены здания и техника водоканала

Киев • УНН

 • 15287 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Луганской области боевики обстреляли населенный пункт Светличное, в результате чего получили значительные повреждения здания и техника водоканала, разрушено помещение и уничтожено оборудование химико-бактериологической лаборатории. Об этом украинская делегация в ТКГ сообщила в Telegram, пишет УНН.

ООС: из-за вражеского обстрела повреждены здания и техника водоканала

Цитата:

“Украинская сторона СЦКК сообщает: 8 ноября в период с 05:43 до 06:11 вооруженные формирования РФ обстреляли населенный пункт Светличное с применением артиллерии калибра 122 мм, запрещенной Минскими соглашениями. В результате обстрела получили значительные повреждения здания и техника водоканала, разрушено помещение и уничтожено оборудование химико-бактериологической лаборатории”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что зафиксировано 6 попаданий снарядов калибра 122 мм.

“Украинская делегация отмечает, что оккупационные войска повредили объект критической инфраструктуры, который обеспечивает водоснабжение для мирных жителей по обе стороны линии разграничения”, — отметили в украинской делегации в ТКГ.

С целью предотвращения эскалации напряженности на линии соприкосновения, как указано, украинская сторона СЦКК призывает СММ ОБСЕ как можно быстрее отреагировать на нарушение режима прекращения огня, оценить такие нарушения и провести мониторинговые мероприятия в этом районе.

Дополнение

В течение прошлых суток, 7 ноября, в зоне ООС со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, есть погибший и раненые.

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