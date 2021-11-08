ООС: через ворожий обстріл пошкоджено будівлі і техніку водоканалу

Цитата:

“Українська сторона СЦКК повідомляє: 8 листопада у період з 05:43 до 06:11 збройні формування РФ обстріляли населений пункт Світличне із застосуванням артилерії калібру 122 мм, забороненої Мінськими угодами. У результаті обстрілу зазнали значних пошкоджень будівлі та техніка водоканалу, зруйновано приміщення та знищене устаткування хіміко-бактеріологічної лабораторії”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що зафіксовано 6 влучань снарядів калібру 122 мм.

“Українська делегація відмічає, що окупаційні війська пошкодили об’єкт критичної інфраструктури, який забезпечує водопостачання для мирних мешканців по обидві боки лінії розмежування”, — відзначили в українській делегації у ТКГ.

З метою запобігання ескалації напруженості на лінії зіткнення, як вказано, українська сторона СЦКК закликає СММ ОБСЄ якнайшвидше відреагувати на порушення режиму припинення вогню, оцінити такі порушення та провести моніторингові заходи в цьому районі.

Доповнення

Протягом минулої доби, 7 листопада, у зоні ООС з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, є загиблий та поранені.