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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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ООС: через ворожий обстріл пошкоджено будівлі і техніку водоканалу

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. На Луганщині бойовики обстріляли населений пункт Світличне, у результаті чого зазнали значних пошкоджень будівлі та техніка водоканалу, зруйновано приміщення та знищене устаткування хіміко-бактеріологічної лабораторії. Про це українська делегація у ТКГ повідомила у Telegram, пише УНН.

ООС: через ворожий обстріл пошкоджено будівлі і техніку водоканалу

Цитата:

“Українська сторона СЦКК повідомляє: 8 листопада у період з 05:43 до 06:11 збройні формування РФ обстріляли населений пункт Світличне із застосуванням артилерії калібру 122 мм, забороненої Мінськими угодами. У результаті обстрілу зазнали значних пошкоджень будівлі та техніка водоканалу, зруйновано приміщення та знищене устаткування хіміко-бактеріологічної лабораторії”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що зафіксовано 6 влучань снарядів калібру 122 мм.

“Українська делегація відмічає, що окупаційні війська пошкодили об’єкт критичної інфраструктури, який забезпечує водопостачання для мирних мешканців по обидві боки лінії розмежування”, — відзначили в українській делегації у ТКГ.

З метою запобігання ескалації напруженості на лінії зіткнення, як вказано, українська сторона СЦКК закликає СММ ОБСЄ якнайшвидше відреагувати на порушення режиму припинення вогню, оцінити такі порушення та провести моніторингові заходи в цьому районі.

Доповнення

Протягом минулої доби, 7 листопада, у зоні ООС з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, є загиблий та поранені.

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