ООС: боевики осуществили 9 обстрелов позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. 12 ноября, ситуация в районе проведения операции была полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 9 раз открывали огонь по позициям наших войск. Дважды — с применением вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Военные сообщили, что незаконные вооруженные формирования вели: “прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и минометов. Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Золотое, Троицкое, Верхнеторецкое, Красногоровка, Степное, Березовое и Водяное. Огневые налеты с применением минометов калибра 82 мм, оккупанты провели по опорным пунктам наших войск вблизи Троицкого и хутора Вольный, что на Попаснянском направлении”.
В ходе боевых действий один военнослужащий из состава Объединенных сил получил легкое ранение. С начала суток враг огневой активности не проявлял.
“По данным разведки, в течение 12 ноября, однин из оккупантов было уничтожен, еще двое — ранены”, — сообщили в пресс-центре ООС.