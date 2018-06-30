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ООС: боевики совершили 34 обстрелы позиций украинских военных

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 июня. УНН. За прошедшие сутки, 29 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Враг проявлял активные боевые действия с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На отдельных участках боевики использовали вооружение танков и минометы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

“На Луганском направлении противник обстрелял из танка защитников Новотошковское. Также под вражеским огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов находились наши позиции в районе Крымского”, — указано в сообщении.

Также в штабе сообщили, что: “Вечером в районе Светлодарской дуги российские оккупационные войска провоцировали защитников Светлодарска, Новозвановки и Майского. Там противник применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и вооружения БМП. В течение дня на Горловском направлении было горячее. Бои шли вокруг населенного пункта Луганское. Противник использовал гранатометы, стрелковое оружие и запрещенные Минскими договоренностями 82-мм минометы. Для принуждения оккупантов к прекращению огня наши защитники применяли имеющиеся огневые средства. Также на этом направлении враг обстрелял из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наши позиции у населенного пункта Новгородское. На Донецком направлении враг обстреливал из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия наши позиции в районе населенных пунктов Марьинка, Пески, Авдеевка, Верхнеторецкое и Новомихайловки, а в районе Невельского зафиксирована работа вражеского снайпера”.

В течение суток неспокойно было на Мариупольском направлении. Противник продолжал вести огонь по нашим позициям с применением оружия, которая должно быть отведена на определенные Минского договоренностями расстояние. Так, враг провоцировал защитников Бородинского и Гнутово огнем из минометов калибром 120 мм. Огневого воздействия также подверглись наши позиции в районе населенных пунктов Водяное, Лебединский, Павлополь и Широкино.

“В результате активных боевых действий двое наших защитников ранены. В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 2 раза открывали огонь по нашим позициям с подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенных пунктов Марьинка, что на Донецком направлении и Гнутово, что на Мариупольском направлении. По уточненным данным разведки, три боевика российских оккупационных войск уничтожены, двое ранены”, — добавили в пресс-центре ООС.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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