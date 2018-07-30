ООС: боевики совершили 30 обстрелов позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. За прошедшие сутки, 29 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Боевики 30 раз открывал огонь по позициям наших войск. Запрещенное Минскими договоренностями вооружение не применялось. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
“Российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитниках Крымского, Южного, Новгородского, Опытного, Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки, Новоселовки, Лебединского, Гнутово, Широкино, Павлополя и Водяного”, — указано в сообщении.
Военные также добавили, что: “За прошедшие сутки в ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. По данным разведки двое оккупантов ранены”.
“В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 8 раз открывали огонь по позициям украинских защитников у Крымского, Майского, Светлодарска, Опытного, Марьинки и Павлополя”, — сообщили в пресс-центре ООС.