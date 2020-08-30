ООС: боевики с начала суток 2 раза нарушали режим тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой подразделениями из состава Объединенных сил. Украинские защитники продолжают неуклонно соблюдать условия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня и добросовестно выполнять свои задачи по назначению. Такую информацию сообщили в утренней сводке штаба ООС, передает УНН.
“29 августа со стороны вооруженных формирований Российской Федерации было зафиксировано 2 нарушения достигнутых договоренностей. Так, утром со стороны временно неподконтрольной Ужовка противник проводил инженерные работы в сторону наших позиций вблизи населенного пункта Водяное. А после обеда, российско-оккупационные войска осуществили неприцельные выстрелы из стрелкового оружия неподалеку Зайцевого. Выстрелы были провокационными, поэтому огонь наши воины не раскрывали”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
“С начала текущих суток, 30 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений сохранялась тишина, обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Среди наших защитников нет военных потерь и ранений”, — добавили в штабе.
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“Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки”, — резюмировали в сообщении.