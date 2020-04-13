ООС: боевики три раза обстреляли украинские позиции, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. За прошедшие сутки российские оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра трижды обстреляли позиции Объединенных сил. Противник вел огонь вблизи сел Тарамчук, Водяное и Крымское. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"К сожалению, в результате обстрелов 12 апреля Украина потеряла одного мужественного защитника, еще один воин получил боевое поражения.
Военнослужащие из состава Объединенных сил приняли исчерпывающие меры для прекращения вражеского огня и дали решительный ответ на все преступные действия противника. После активного применения нашими подразделениями штатного вооружения враг отказался от дальнейших провокаций украинских подразделений", - сообщили в пресс-центре и добавили, что потери противника уточняются.
13 апреля вооруженные формирования Российской Федерации огневой активности не проявляли.
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За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.