ООС: боевики три раза обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. 3 января вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Один обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия зафиксирован вблизи Васильевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
С гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник открывал огонь по нашим позициям вблизи населенных пунктов Новолуганское и Зайцево, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
Вчера, 3 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
С начала этих суток, 4 января, российские оккупационные войска один раз открывали огонь из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Новолуганского. Потерь с нашей стороны нет.
Напомним, в СММ ОБСЕ рассказали о нарушении режима тишины в Донбассе в новогоднюю ночь.