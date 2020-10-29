ООС: боевики стреляли из гранатомета возле Новомихайловки
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики один раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"С начала текущих суток, 29 октября, нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации задокументировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - сообщили в пресс-центре.
Так, недалеко от Новомихайловки зафиксировано несколько неприцельных выстрелов из ручного противотанкового гранатомета. Провокационный огонь не представлял угрозы жизни и здоровью наших воинов, поэтому огонь они не открывали.
Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.
Кроме того сообщается, что в районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, на участках вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано более 6 гектаров территории и передано на уничтожение 58 взрывоопасных предметов.
"Находясь в готовности к адекватному реагированию на любые провокационные действия противника, подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня", - отметили в штабе ООС.
Напомним, 28 октября российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня.