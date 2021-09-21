ООС: боевики пять раз нарушили "режим тишины", есть раненый

Напомним
Недавно Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, комментируя обострение ситуации на Донбассе, заявил, что украинские военные постоянно готовятся к отражению различных угроз, в частности — полномасштабного вторжения.
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. За прошедшие сутки, 20 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой. Вечером вооруженные формирования Российской Федерации активизировали боевые действия 5 раз нарушив режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
Детали
Пытаясь спровоцировать ответ наших воинов, российские оккупанты вели беспокоя огонь из гранатометов различных систем в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Новозвановка.
Вблизи Катериновки враг применял запрещенное оружие — минометы калибра 120 мм.
В направлении Новоалександровки противник осуществлял прицельные обстрелы позиций украинских защитников из гранатометов различных систем.
У Широкино наемники открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вследствие враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. “Ему была оказана неотложная домедицинская помощь и он был эвакуирован в госпиталь. Состояние здоровья воина — удовлетворительное”, — сообщили в штабе.
Реакция украинской стороны
Украинские защитники вели активную оборону и подавляли огневые средства противника, применяя разрешено минского договоренностями вооружения.
Ситуация с начала суток
В течение текущих суток, 21 сентября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
В районе населенного пункта Каменка противник применил запрещенные минского договоренностями минометы 120 калибра.
Потерь среди украинских защитников нет.
Напомним
Недавно Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, комментируя обострение ситуации на Донбассе, заявил, что украинские военные постоянно готовятся к отражению различных угроз, в частности — полномасштабного вторжения.