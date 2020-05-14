ООС: боевики 9 раз обстреляли украинские позиции, есть погибший и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” неподалеку Гнутово, Талаковки и Широкино противник обстреливал наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По окрестностям Старогнатовки оккупанты дважды задействовали гранатометы различных систем.
“Применяя штатное вооружение украинские воины прицельным огнем заставляли противника отказаться от продолжения обстрелов”, — сообщили в штабе.
В свою очередь, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” враг вблизи Крымского дважды открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов 120-го калибра, в общем выпустив 20 мин, а также автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По окрестностям Орехово оккупанты применили 120 мм миномет, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В частности, возле Катериновки захватчики нарушали режим прекращения огня, применив 82 мм минометы, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
“В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. К сожалению, еще один украинский защитник получил ранения, не совместимые с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя”, — сообщили военнослужащие.
По данным разведки, 13 мая военнослужащие Вооруженных Сил Украины ранили трех российских оккупантов, сообщили в штабе.
С начала текущих суток вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня.
“В районе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“ у Авдеевки противник дважды вел огонь — из 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Недалеко от населенного пункта Верхнеторецкое оккупанты задействовали минометы 82-го калибра и гранатометы различных систем”, — сообщили военные.
По украинским военнослужащим, выполняющим задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” у Зайцевото и Хутора Вольного враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, добавили в пресс-центре.
“В ответ наши военнослужащие решительно применили дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано”, — резюмировали в сообщении.
Напомним, в МИД заявили, что Россия — крупнейший источник минной угрозы не только для Украины, но и всего пространства ОБСЕ.