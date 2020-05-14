ООС: боевики 9 раз обстреляли украинские позиции, есть погибший и раненые

КИЕВ. 14 мая. УНН. За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.