ООС: боевики 9 раз обстреляли украинские позиции, есть пострадавший
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. 8 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями калибров вооружения. Кроме того, противник применил вооружения БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресценр штаба ООС, информирует УНН.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:
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- вблизи Гранитного - из стрелкового оружия;
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- неподалеку от Красногоровки - из автоматического гранатомета;
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- около Верхнеторецкого - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
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- дважды неподалеку от Николаевки - из крупнокалиберных пулеметов;
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- в районе Авдеевки - с автоматического гранатомета, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
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- дважды вблизи Лебединского - из минометов калибра 120 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:
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- вблизи Крымского - из вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов позиций подразделений Объединенных сил один военнослужащий получил боевое травмирования.
С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксировано.