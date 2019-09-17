ООС: боевики 23 раз обстреливали украинские позиции, есть погибший и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. 16 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 14 обстрелов позиций Объединенных сил:
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- вблизи Пищевика - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
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- дважды неподалеку от Павлополя - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
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- вблизи Лебединского - со станкового противотанкового гранатомета;
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- неподалеку от Верхнеторецкого - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
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- дважды вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
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- вблизи Опытного, Невельского, Николаевки, Марьинки, Красногоровка, дважды неподалеку Новотроицкого - из стрелкового оружия.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил:
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- дважды неподалеку от Луганского - из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем;
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- вблизи Новотошковского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
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- трижды неподалеку от Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов;
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- вблизи Новгородского - из стрелкового оружия;
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- дважды неподалеку от Крымского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
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За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов два военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.
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С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:
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- вблизи Новотроицкого - с автоматического гранатомета.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:
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- неподалеку от Железного - с ручного противотанкового гранатомета.
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С начала суток при выполнении боевого задания один военнослужащий Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил погиб.