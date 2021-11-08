ООС: боевики 14 раз обстреляли украинские позиции, есть погибший и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы и обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины. В течение прошлых суток, 7 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, передает УНН со ссылкой на штаб ООС.
Детали
У Повлополя враг открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
В районе населенного пункта Гнутове противник вел обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а также с помощью беспилотного летательного аппарата совершил сброс выстрелов ВОГ-17.
Вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты задействовали беспилотник и сбросили выстрел ВОГ-17.
Позиции наших воинов возле Новозвановки, Причепиловки, Болотенное и Гранитного попали под обстрел из минометов калибра 120 мм.
В сторону Луганского вражеские войска открывали огонь из подствольных гранатометов.
У Новолуганского враг дважды обстрелял наши позиции из стрелкового оружия.
Близ населенных пунктов Нижнетепле и Пески противник совершил обстрелы из станковых противотанковых гранатометов.
В направлении Золотого-4 оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно типа “Орлан-10”, с пересечением линии соприкосновения.
Вследствие враждебных действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью, еще двое получили ранения. "Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих раненых удовлетворительное", - сообщили в штабе.
Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
Ситуация от начала суток
По Состоянию на 7 часов утра, 8 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Напомним
Ранее стало известно имя погибшего военного, который был убит 7 ноября в результате обстрелов боевиков.