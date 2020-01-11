ООС: боевики 13 раз обстреляли украинские позиции, есть раненые

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112139 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 115702 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 114166 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 128581 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 105546 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108144 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108198 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131894 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130667 просмотра

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ООС: боевики 13 раз обстреляли украинские позиции, есть раненые

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КИЕВ. 11 января. УНН. 10 января вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов позиций Объединенных сил, а именно:

неподалеку Марьинки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
вблизи Невельского - с станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
трижды у населенного пункта Водяное - из минометов калибра 82 мм (8 мин), гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
рядом с Новотроицким - из стрелкового оружия.

7 обстрелов позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

четыре раза вблизи населенного пункта Орехово - из артиллерийских систем калибра 122 мм (14 снарядов), минометов калибра 120 мм (14 мин), 82-мм минометов (16 мин), гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку Луганского - из минометов калибра 82 мм (32 мины) и гранатометов различных систем;
в районе населенного пункта Южное - из подствольного гранатомета;
рядом с Новотошковским - с 120-мм минометов (5 мин).

Вчера, 10 января, в результате вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

С начала этих суток, 11 января, российские оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня. Из станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия противник открывал огонь по позициям украинских защитников вблизи с песком и со 120-мм минометов (3 мины) по позициям рядом с Красногоровкой, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". За текущие сутки потерь с нашей стороны нет.

Напомним, боевики получили разрешение на обстрелы техники ООС на отдельных территориях.

Украинские Национальные Новости

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