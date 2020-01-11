ООС: боевики 13 раз обстреляли украинские позиции, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. 10 января вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов позиций Объединенных сил, а именно:
неподалеку Марьинки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
вблизи Невельского - с станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
трижды у населенного пункта Водяное - из минометов калибра 82 мм (8 мин), гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
рядом с Новотроицким - из стрелкового оружия.
7 обстрелов позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
четыре раза вблизи населенного пункта Орехово - из артиллерийских систем калибра 122 мм (14 снарядов), минометов калибра 120 мм (14 мин), 82-мм минометов (16 мин), гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку Луганского - из минометов калибра 82 мм (32 мины) и гранатометов различных систем;
в районе населенного пункта Южное - из подствольного гранатомета;
рядом с Новотошковским - с 120-мм минометов (5 мин).
Вчера, 10 января, в результате вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
С начала этих суток, 11 января, российские оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня. Из станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия противник открывал огонь по позициям украинских защитников вблизи с песком и со 120-мм минометов (3 мины) по позициям рядом с Красногоровкой, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". За текущие сутки потерь с нашей стороны нет.
Напомним, боевики получили разрешение на обстрелы техники ООС на отдельных территориях.