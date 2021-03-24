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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 32769 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 49119 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 104812 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 140790 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 193505 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192474 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 278006 просмотра

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ООС: боевики 10 раз нарушали "режим тишины"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации и в дальнейшем игнорируют режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил. За прошедшие сутки, 23 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

Детали

Недалеко от населенного пункта Водяное, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь по позициям наших воинов из гранатометов различных типов и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки, российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

А вблизи населенного пункта Шумы, оккупанты вели огонь по позициям наших воинов из ручных противотанковых гранатометов. У Гнутово, захватчики применили по украинским защитникам станковые противотанковые гранатометы. Неподалеку Широкино - оккупанты вели огонь по позициям из стрелкового оружия. Вблизи населенного пункта Славное - российско-оккупационные войска обстреливали позиции наших защитников с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Действия Украины

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ. Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ на территории ОРДЛО.

Российские наемники совершили ряд огневых провокаций вдоль всей линии разграничения с применением гранатометов различных типов и стрелкового оружия.

Больше обстрелов было зафиксировано в районе населенного пункта Авдеевка, неоднократно обстреливали в течение дня оккупанты. Украинская сторона СЦКК своевременно реагировала на нарушения режима тишины вооруженными формированиями РФ через установленный координационный механизм.

Напомним

В Одесской области умерла женщина-военнослужащий, которая вакцинировался от коронавируса два дня назад. Причины смерти пока устанавливается.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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