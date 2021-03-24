ООС: боевики 10 раз нарушали "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации и в дальнейшем игнорируют режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил. За прошедшие сутки, 23 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
Детали
Недалеко от населенного пункта Водяное, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь по позициям наших воинов из гранатометов различных типов и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки, российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
А вблизи населенного пункта Шумы, оккупанты вели огонь по позициям наших воинов из ручных противотанковых гранатометов. У Гнутово, захватчики применили по украинским защитникам станковые противотанковые гранатометы. Неподалеку Широкино - оккупанты вели огонь по позициям из стрелкового оружия. Вблизи населенного пункта Славное - российско-оккупационные войска обстреливали позиции наших защитников с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.
Действия Украины
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ. Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ на территории ОРДЛО.
Российские наемники совершили ряд огневых провокаций вдоль всей линии разграничения с применением гранатометов различных типов и стрелкового оружия.
Больше обстрелов было зафиксировано в районе населенного пункта Авдеевка, неоднократно обстреливали в течение дня оккупанты. Украинская сторона СЦКК своевременно реагировала на нарушения режима тишины вооруженными формированиями РФ через установленный координационный механизм.
Напомним
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