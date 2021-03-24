ООС: бойовики 10 разів порушували “режим тиші”
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Збройні формування Російської Федерації й надалі ігнорують режим припинення вогню та обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил. Протягом минулої доби, 23 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню. Про це пише УНН з посиланням на пресцентр ООС.
Деталі
Неподалік населеного пункту Водяне, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь по позиціях наших воїнів з гранатометів різних типів та стрілецької зброї. У передмісті Авдіївки, російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
А поблизу населеного пункту Шуми, окупанти вели вогонь по позиціях наших воїнів з ручних протитанкових гранатометів. Біля Гнутового, загарбники застосували по українських захисниках станкові протитанкові гранатомети. Неподалік Широкиного – окупанти вели вогонь по позиціях зі стрілецької зброї. Поблизу населеного пункту Славне – російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції наших захисників з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.
Дії України
Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ. Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ на території ОРДЛО.
Російські найманці здійснили низку вогневих провокацій уздовж всієї лінії розмежування із застосуванням гранатометів різних типів та стрілецької зброї.
Найбільше обстрілів було зафіксовано в районі населеного пункту Авдіївка, яку неодноразово обстрілювали впродовж дня окупанти. Українська сторона СЦКК своєчасно реагувала на порушення режиму тиші збройними формуваннями РФ через встановлений координаційний механізм.
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