ООС: боевики 10 раз обстреляли украинские позиции, есть раненые

КИЕВ. 25 апреля. УНН. За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации вновь нарушили обязательства о прекращении огня и 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил. 24 апреля противник применил против наших воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Наши военнослужащие из имеющихся огневых средств давали оккупационным подразделениям достойный ответ на каждый обстрел и вовремя и жестко пресекали преступную вооруженную активность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.