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ООС: боевики 10 раз обстреляли украинские позиции, есть раненые

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 апреля. УНН. За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации вновь нарушили обязательства о прекращении огня и 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил. 24 апреля противник применил против наших воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Наши военнослужащие из имеющихся огневых средств давали оккупационным подразделениям достойный ответ на каждый обстрел и вовремя и жестко пресекали преступную вооруженную активность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” наши подразделения зафиксировали пять нарушений режима “Тишина”.

  • Неподалеку Павлополя враг из минометов калибра 82 мм выпустил по нашим позициям 23 мины, а у Лебединского вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • По защитникам Старогнатовки противник дважды открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а защитников Широкино вечером обстрелял из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

“Агрессивные действия противника получили надлежащую оценку со стороны украинских защитников. Объединенные силы, находятся в постоянной готовности, решительно отреагировать на все случаи преступной активности оккупантов, заставив замолчать вражеские огневые средства”, — сообщили в штабе.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” вооруженные формирования Российской Федерации обратились к пяти обстрелам, большинство из которых из запретного Минскими договоренностями вооружения.

  • Так, утром по опорным пунктам Объединенных сил рядом с Орехово противник выпустил 20 мин 120-го калибра, а до полдня защитников населенного пункта Хутор Вольный обстреляли из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • Впоследствии российские наемники вели огонь из 120 мм и 82-мм минометов по защитникам Новоалександровки, использовав всего 30 мин.
  • Позиции наших военнослужащих рядом с Новотошковским захватчики обстреляли из минометов 120-го калибра, а по защитникам Новозвановки применили 82-мм минометы, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

“В результате вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения”, — сообщили в штабе.

“За прошедшие сутки Объединенные силы, надежно удерживая оборону, действовали решительно и дали врагу достойный отпор. Украинские защитники с помощью штатного вооружения донесли до российских оккупантов целесообразность соблюдения режима „Тишина“. По предварительным данным разведки, 24 апреля украинские военнослужащие ранили по меньшей мере одного оккупанта”, — добавляется в сообщении.

С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации трижды обстреляли наших защитников, которые выполняют задачи в составе оперативно-тактической группировки “Восток”. По позициям в районе Авдеевки российские наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В ответ наши военнослужащие оперативно применяли дежурные огневые средства.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

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