ООС: бойовики 10 разів обстріляли українські позиції, є поранені

КИЇВ. 25 квітня. УНН. За минулу добу збройні формування Російської Федерації знову порушили зобов’язання щодо припинення вогню та 10 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. 24 квітня противник застосував проти наших воїнів заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Наші військовослужбовці з наявних вогневих засобів давали окупаційним підрозділам гідну відповідь на кожен обстріл та вчасно і жорстко припиняли злочинну збройну активність. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.