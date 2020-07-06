ООН призвала РФ снять запрет на деятельность Меджлиса

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 37180 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 55512 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 110109 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 119049 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 122172 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 159869 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 119046 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 148332 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104746 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102966 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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ООН призвала РФ снять запрет на деятельность Меджлиса

ООН призвала РФ снять запрет на деятельность Меджлиса

Киев  •  УНН

 • 12191 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. ООН призвала правительство Российской Федерации снять запрет на деятельность Меджлиса. Об этом сказано во втором докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина), временно оккупированными Российской Федерацией, передает УНН.

“Власти Российской Федерации должны обеспечить лицам, лишенным свободы, все правовые гарантии и снять ограничения, наложенные на крымскотатарскую общину в целях сохранения ее представительских институтов, в том числе запрет на деятельность Меджлиса”, — сказал в докладе генсек ООН Антониу Гутерреш.

Напомним, в сентябре 2019 года ООН уже призывала Россию отменить запрет Меджлиса.

Украинские Национальные Новости

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