ООН отправила в ОРДЛО 10 тонн гигиенических наборов

"Через КПВВ "Новотроицкое" проследовал грузовой автомобиль представительства управления верховного комиссара ООН по делам беженцев с более 10 тоннами гигиенических наборов", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно ООН подписала рамочное соглашение о партнерстве с Украиной, целью которого является обеспечение устойчивого развития и развитие потенциала, обеспечение доступа к качественным социальным услугам и социальной защите, инклюзивное включение общества, демократизация, верховенство права, безопасность граждан, с акцентом на восточной Украине.