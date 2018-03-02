ООН відправила в ОРДЛО 10 тонн гігієнічних наборів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Представництво управління верховного комісара ООН у справах біженців в Україні відправило в ОРДЛО вантажівку з 10 тоннами гігієнічних наборів. Про це УНН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.
"Через КПВВ "Новотроїцьке" прослідував вантажний автомобіль представництва управління верховного комісара ООН у справах біженців з понад 10 тоннами гігієнічних наборів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно ООН підписала рамкову угоду про партнерство з Україною, метою якої є забезпечення сталого розвитку та розбудова потенціалу, забезпечення доступу до якісних соціальних послуг та соціальний захист, інклюзивне включення суспільства, демократизація, верховенство права, безпека громадян, з акцентом на східній Україні.