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ООН: 1179 мирных жителей погибли в Украине с начала российского вторжения

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 марта. УНН. Управление верховного комиссара ООН по правам человека заявило во вторник, что подтвердило смерть 1179 мирных жителей, в том числе 104 детей, в Украине с начала российского вторжения 24 февраля, но отметило, что реальная цифра, вероятно, намного выше, пишет УНН со ссылкой на отчет УВКПЧ.

ООН: 1179 мирных жителей погибли в Украине с начала российского вторжения

Цитата

"С 4 часов утра 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение российской федерации на Украину до 24:00 28 марта 2022 года по местному времени, Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 3039 жертв среди гражданского населения в стране: 1179 погибших и 1860 раненых", - говорится в отчете.

Детали

По данным УВКПЧ, эти цифры включают:

В общем 1179 убитых (236 мужчин, 172 женщины, 15 девочек и 34 мальчика, а также 55 детей и 667 взрослых, пол которых пока неизвестен);

Всего 1860 раненых (209 мужчин, 157 женщин, 34 девочек и 26 мальчиков, а также 74 ребенка и 1360 взрослых, пол которых пока неизвестен).

В Донецкой и Луганской областях, по данным Управления ООН, - 388 погибших и 949 раненых.

В других областях Украины (город Киев, Черкасская, Черниговская, Харьковская, Херсонская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Запорожская, Днепропетровская и Житомирская области), которые находились под контролем правительства, как указали в УВКПЧ, - 791 погибший и 911 раненых.

Дополнения

По данным офиса Генпрокурора, уже 144 ребенка погибли 55 из-за вооруженной агрессии рф в Украине, более 220 - ранены.

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