""Он изменил лицо дипломатии" - Кулеба отреагировал на смерть Генри Кисинджера

Бывший госсекретарь США и лауреат Нобелевской премии Генри Киссинджер изменил "лицо" дипломатии. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и отметил, что для него было честью знать Киссинджера, сообщает УНН.

Век Генри Киссинджера был непростым, но его большие задачи соответствовали его большому и пытливому уму. Он изменил его темп и лицо дипломатии. Ясен в мыслях, плодотворен в трудах. Он интеллектуальное наследие будет продолжать влиять на понимание дипломатии и мирового порядка. Для меня было честью знать его - написал Кулеба в соцсети X.

Дополнение

Генри Киссинджер — лауреат Нобелевской премии мира и дипломатический авторитет, чья служба при двух американских президентах оставила важный след во внешней политике США, умер в среду в возрасте 100 лет.