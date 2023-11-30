""Он изменил лицо дипломатии" - Кулеба отреагировал на смерть Генри Кисинджера
Киев • УНН
Генри Киссинджер, бывший госсекретарь США и лауреат Нобелевской премии, умер в возрасте 100 лет; Дмитрий Кулеба почтил его дипломатическое наследие и влияние на мировой порядок.
Бывший госсекретарь США и лауреат Нобелевской премии Генри Киссинджер изменил "лицо" дипломатии. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и отметил, что для него было честью знать Киссинджера, сообщает УНН.
Век Генри Киссинджера был непростым, но его большие задачи соответствовали его большому и пытливому уму. Он изменил его темп и лицо дипломатии. Ясен в мыслях, плодотворен в трудах. Он интеллектуальное наследие будет продолжать влиять на понимание дипломатии и мирового порядка. Для меня было честью знать его
Дополнение
Генри Киссинджер — лауреат Нобелевской премии мира и дипломатический авторитет, чья служба при двух американских президентах оставила важный след во внешней политике США, умер в среду в возрасте 100 лет.
""Он изменил лицо дипломатии" - Кулеба отреагировал на смерть Генри Кисинджера
Генри Киссинджер, бывший госсекретарь США и лауреат Нобелевской премии, умер в возрасте 100 лет; Дмитрий Кулеба почтил его дипломатическое наследие и влияние на мировой порядок.
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