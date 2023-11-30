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""Он изменил лицо дипломатии" - Кулеба отреагировал на смерть Генри Кисинджера

Киев  •  УНН

30 ноябрь 2023, 08:29  •  7253 просмотра

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Генри Киссинджер, бывший госсекретарь США и лауреат Нобелевской премии, умер в возрасте 100 лет; Дмитрий Кулеба почтил его дипломатическое наследие и влияние на мировой порядок.

Бывший госсекретарь США и лауреат Нобелевской премии Генри Киссинджер изменил "лицо" дипломатии. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и отметил,  что для него было честью знать Киссинджера, сообщает УНН.

Век Генри Киссинджера был непростым, но его большие задачи соответствовали его большому и пытливому уму. Он изменил его темп и лицо дипломатии. Ясен в мыслях, плодотворен в трудах. Он интеллектуальное наследие будет продолжать влиять на понимание дипломатии и мирового порядка. Для меня было честью знать его

- написал Кулеба в соцсети X.

Дополнение

Генри Киссинджер — лауреат Нобелевской премии мира и дипломатический авторитет, чья служба при двух американских президентах оставила важный след во внешней политике США, умер в среду в возрасте 100 лет. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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