Омелян: Россия признала порты в оккупированном Крыму закрытыми

"После оккупации Крыма Россией у нас была ситуация, что мы вынуждены были закрыть порты, расположенные в Крыму, чтобы не было злоупотреблений и случаев, которые мы не контролируем. Закрытость этих портов признали все государства черноморского региона и государства, кроме, безусловно, России. В рамках регулярных заседаний стран Черноморского бассейна, произошедшие в апреле этого года, меморандумом комитета относительно портов в черноморском регионе было принято решение признать статус крымских портов такими, как закрытые. Туда запрещено заходить любым судам", - сказал Омелян.

"Интересно то, что это решение поддержала и Российская Федерация. И мне радостно, что впервые РФ признала такой статус", - добавил министр.

На вопрос, зачем это России, Омелян сказал: "Думаю, скорее всего, они не досмотрели, но это не имеет значения - подпись РФ стоит на этом документе, и он имеет все международно-правовые последствия".

Напомним, убытки от захвата предприятий Крыма достигают более 1 трлн грн.