Омбудсмен: законодательство в сфере недискриминации в Украине внедряется неэффективно

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 55366 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105865 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162999 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119712 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118514 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113633 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105005 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107258 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103731 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155614 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Омбудсмен: законодательство в сфере недискриминации в Украине внедряется неэффективно

Омбудсмен: законодательство в сфере недискриминации в Украине внедряется неэффективно

Киев  •  УНН

 • 13334 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Омбудсмен Валерия Лутковская заявила, что все рекомендации ЕС в сфере гендерного равенства и недискриминации были законодательно оформлены, однако выполняются они очень медленно и неэффективно, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

"Во время встречи с Главным советником по гендерным вопросам и вопросам внедрения Резолюции Совета Безопасности ООН 1325 Марой Маринаки по положению женщин, мира и безопасности Европейской службы внешнего действия, Валерия Лутковская отметила, что все рекомендации по совершенствованию системы предотвращения и противодействия дискриминации, которые в течение нескольких лет предоставлялись Уполномоченным органам государственной власти, аккумулированные теперь в Национальной стратегии в области прав человека, принятой Президентом Украины 25 августа 2015 года, а также в Плане действий по ее реализации и на период до 2020 года, утвержденном Кабинетом Министров Украины. И хотя оба документа содержат отдельные содержательные разделы, посвященные вопросам предотвращения и противодействия дискриминации, выполняются они очень медленно и неэффективно ", - говорится в сообщении.

М.Маринаки выразила сожаление по поводу того, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о предотвращении домашнего насилия, исключив из него понятие "сексуальная ориентация" и "гендер", ведь Украина нуждалась этого закона, чтобы согласовать национальное законодательство с международным и ратифицировать Конвенцию совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия (Стамбульская конвенция).

Как известно, из-за неприятия депутатами нейтральных научных терминов "гендер" и "сексуальная ориентация", принятых в международном законодательстве, Стамбульская конвенция ратифицирована не было - проект закона передан на доработку в Комитет по иностранным делам.

Валерия Лутковская сообщила также Мару Маринаки о том, что ею инициированы и направлены в парламент предложения по доработке положений проекта Трудового кодекса Украины относительно запрета дискриминации в сфере труда и содействие закреплению защищенных признаков, по которым запрещается дискриминация, в том числе признаков "сексуальная ориентация" и "гендерная идентичность".

В завершение встречи ее участники акцентировали внимание на том, что и нератификация Стамбульской конвенции, и промедление с антидискриминационного доработкой Трудового кодекса Украины крайне негативно влияют на процесс имплементации Ассоциации "Украина - ЕС".

Как сообщал УНН, вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе назначили ответственным в правительстве за координацию в гендерных вопросах .

Украинские Национальные Новости

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