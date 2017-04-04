Омбудсмен: законодательство в сфере недискриминации в Украине внедряется неэффективно

"Во время встречи с Главным советником по гендерным вопросам и вопросам внедрения Резолюции Совета Безопасности ООН 1325 Марой Маринаки по положению женщин, мира и безопасности Европейской службы внешнего действия, Валерия Лутковская отметила, что все рекомендации по совершенствованию системы предотвращения и противодействия дискриминации, которые в течение нескольких лет предоставлялись Уполномоченным органам государственной власти, аккумулированные теперь в Национальной стратегии в области прав человека, принятой Президентом Украины 25 августа 2015 года, а также в Плане действий по ее реализации и на период до 2020 года, утвержденном Кабинетом Министров Украины. И хотя оба документа содержат отдельные содержательные разделы, посвященные вопросам предотвращения и противодействия дискриминации, выполняются они очень медленно и неэффективно ", - говорится в сообщении.

М.Маринаки выразила сожаление по поводу того, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о предотвращении домашнего насилия, исключив из него понятие "сексуальная ориентация" и "гендер", ведь Украина нуждалась этого закона, чтобы согласовать национальное законодательство с международным и ратифицировать Конвенцию совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия (Стамбульская конвенция).

Как известно, из-за неприятия депутатами нейтральных научных терминов "гендер" и "сексуальная ориентация", принятых в международном законодательстве, Стамбульская конвенция ратифицирована не было - проект закона передан на доработку в Комитет по иностранным делам.

Валерия Лутковская сообщила также Мару Маринаки о том, что ею инициированы и направлены в парламент предложения по доработке положений проекта Трудового кодекса Украины относительно запрета дискриминации в сфере труда и содействие закреплению защищенных признаков, по которым запрещается дискриминация, в том числе признаков "сексуальная ориентация" и "гендерная идентичность".

В завершение встречи ее участники акцентировали внимание на том, что и нератификация Стамбульской конвенции, и промедление с антидискриминационного доработкой Трудового кодекса Украины крайне негативно влияют на процесс имплементации Ассоциации "Украина - ЕС".

Как сообщал УНН, вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе назначили ответственным в правительстве за координацию в гендерных вопросах .