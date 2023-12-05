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Омбудсмен Лубинец до конца года посетит 400 украинских военнопленных, которых удерживает Россия

Киев  •  УНН

05 декабрь 2023, 00:35  •  10462 просмотра

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Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец объявил о планах посетить до 400 украинских военнопленных, удерживаемых Россией, до конца года, после недавнего визита к 119 пленникам.

Омбудсмены Украины и России до конца года посетят до 400 военнопленных, которые находятся на их территории, сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире национального телемарафона, передает УНН.

Могу официально заявить, что у нас есть договоренность до конца этого года накануне рождественских праздников, накануне нового года должны состояться еще три посещения... То есть я надеюсь, что мы... до 400 наших граждан увидим. Таким образом, через контр-визави, я так называю своего российского визави, сможем получить по крайней мере хоть какой-то доступ к нашим гражданам.

сказал Лубинец.

Он также отметил, что недавно состоялось посещение 119 пленных украинских военнослужащих. Омбудсмен подчеркнул, что посещение - инструментарий понять, что защитники Украины живы.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Омбудсмен Лубінець до кінця року відвідає 400 українських військовополонених, яких утримує Росія
Ombudsman Lubinets to visit 400 Ukrainian prisoners of war held by Russia by the end of the year
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