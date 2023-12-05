Омбудсмен Лубинец до конца года посетит 400 украинских военнопленных, которых удерживает Россия

Омбудсмены Украины и России до конца года посетят до 400 военнопленных, которые находятся на их территории, сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире национального телемарафона, передает УНН.

Могу официально заявить, что у нас есть договоренность до конца этого года накануне рождественских праздников, накануне нового года должны состояться еще три посещения... То есть я надеюсь, что мы... до 400 наших граждан увидим. Таким образом, через контр-визави, я так называю своего российского визави, сможем получить по крайней мере хоть какой-то доступ к нашим гражданам. сказал Лубинец.

Он также отметил, что недавно состоялось посещение 119 пленных украинских военнослужащих. Омбудсмен подчеркнул, что посещение - инструментарий понять, что защитники Украины живы.

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