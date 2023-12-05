Омбудсмен Лубинец до конца года посетит 400 украинских военнопленных, которых удерживает Россия
Киев • УНН
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец объявил о планах посетить до 400 украинских военнопленных, удерживаемых Россией, до конца года, после недавнего визита к 119 пленникам.
Омбудсмены Украины и России до конца года посетят до 400 военнопленных, которые находятся на их территории, сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире национального телемарафона, передает УНН.
Могу официально заявить, что у нас есть договоренность до конца этого года накануне рождественских праздников, накануне нового года должны состояться еще три посещения... То есть я надеюсь, что мы... до 400 наших граждан увидим. Таким образом, через контр-визави, я так называю своего российского визави, сможем получить по крайней мере хоть какой-то доступ к нашим гражданам.
Он также отметил, что недавно состоялось посещение 119 пленных украинских военнослужащих. Омбудсмен подчеркнул, что посещение - инструментарий понять, что защитники Украины живы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Омбудсмен обратился к Красному Кресту и ООН из-за расстрела украинских военных, которые сдались в плен
Омбудсмен Лубинец до конца года посетит 400 украинских военнопленных, которых удерживает Россия
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец объявил о планах посетить до 400 украинских военнопленных, удерживаемых Россией, до конца года, после недавнего визита к 119 пленникам.
Нардеп от ОПЗЖ дважды ехал в командировку за границу "на три дня", а пробыл в Венгрии 2 месяца - расследование
Народный депутат Украины Виталий Борт продолжил две официальные поездки в Венгрию гораздо дольше, чем разрешенные три дня, каждый раз находясь там в целом на 54 дополнительных дня. Его длительное пребывание в Венгрии привело к пропуску парламентских заседаний и вызвало вопросы, поскольку он встречался с венгерским депутатом, которому запрещен въезд в Украину.
Путина пригласят на саммит G20 в Бразилии, однако без гарантий безопасности - Лула
Президент Бразилии Лула намерен пригласить Путина на саммит G20 без гарантий безопасности от ареста. Путину грозит ордер на арест по обвинению в военных преступлениях, выданный Международным уголовным судом (МУС).
В Винницкой области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги и предупреждения об атаке беспилотников
В Винницкой области была объявлена воздушная тревога после сообщений о взрывах и предупреждения Воздушных сил Украины о возможной атаке беспилотников. Угроза сохраняется для Винницкой и Хмельницкой областей.
Литва продлит временную защиту украинских беженцев до марта 2025 года
Литва продлит временную защиту для украинских беженцев до марта 2025 года, поскольку ЕС позволяет продлить ее еще на год. Процесс продления разрешений на временное проживание начинается на следующей неделе.
США могут прекратить поставки оружия Украине без решения Конгресса - Белый дом
Белый дом предупредил Конгресс, что без законодательных действий в США может не хватить средств на поставки оружия Украине до конца года. Советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул важность дальнейшей поддержки для поддержки обороны Украины и оборонно-промышленной базы США.
Украина будет продвигать культуру за рубежом вместе с международным женским движением
Министр культуры Украины встретился с представителями Международного женского движения "За семейные ценности", чтобы обсудить продвижение украинской культуры за рубежом, сосредоточившись на элементах народного искусства, таких как рушники, писанки и вышиванки.
ЕС готов помочь Украине в расследовании экологических преступлений россии – представитель Еврокомиссии
Европейская комиссия готова помочь Украине в расследовании экологических преступлений россии, добиваясь восстановления и компенсации, где это возможно, говорит представитель Комиссии Нильс Берндт. Сложность правового контекста создает проблемы для получения компенсации, однако ЕС готовы помочь Украине в решении этого вопроса.
В Госдепе призывают Конгресс как можно быстрее выделить финансирование Украине
Государственный департамент США призвал Конгресс как можно быстрее предоставить финансирование Украине, поскольку 97% ранее выделенной помощи уже использовано. Представитель Госдепа Мэтью Миллер отметил прогресс Украины, несмотря на сложную ситуацию на фронте.
В россии военнослужащий устроил поножовщину на автовокзале Коломны, и подрезал двух мужчин
Российский контрактник подрезал двух человек на автовокзале после возвращения с войны на Украине; ранее он уже был судим, возбуждено уголовное дело.