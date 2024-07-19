Офис Омбудсмана обнаружил многочисленные нарушения прав человека в Менской колонии на Черниговщине. Впрочем, обратил внимание на особые требования для бывших высокопоставленных чиновников Департамента государственной уголовно-исполнительной службы. Для них проведен ремонт и выделены отдельные помещения, в отличие от других заключенных. Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец обратился с заявлениями в министерство юстиции и правоохранителей, сообщает УНН.

Лубинец в Telegram сообщил, что Офис Омбудсмана совершил мониторинговый визит в Менскую исправительную колонию №91 на Черниговщине. В ней мы обнаружили многочисленные нарушения прав человека: антисанитария, грибок и таракан.

В то же время, по его словам, есть исключение - три привилегированных лица проживают в надлежащих условиях и изолированы от общества. Это экс-глава одного из управлений по вопросам исполнения уголовных наказаний Минюста и двое его сторонников.

Для них хорошие условия созданы уже по прибытии в учреждение: только для этих лиц провели ремонт в 2024 году, несмотря на унизительные условия в других отделениях колонии. Более того, у них в распоряжении целых пять помещений отделения социально-психологической службы №7. Когда в колонии находится более 370 человек!!! Также эти люди имеют собственный прогулочный дворик, а еду им подают в комнаты. Возникает вопрос: почему именно для этих лиц такие "условия для отдыха"? - написал Омбудсман.

Лубинец также рассказал, что уже обратился в министерство юстиции Украины, где "не увидели в этом ничего странного". После этого в очередной раз направил к ним очередное письмо, а также отдельно обратился к правоохранителям.

На Прикарпатье чиновник исправительной колонии пытал и унижал осужденных - ГБР