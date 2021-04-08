Олимпийских чемпионов из России дисквалифицировали на четыре года
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал олимпийских чемпионов по легкой атлетике россиян Натальи Антюх и Андрея Сильнова, сообщает УНН со ссылкой на "CAS".
Детали
Спортсменов дисквалифицировали на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена. Срок отстранения отсчитывается с 7 апреля 2021 года.
Результаты, которые Антюх показала с 30 июня 2013 года, а Сильнов - с 8 июля 2013 года, аннулируются. Это решение подразумевает лишение каких-либо титулов, наград, медалей, очков, призовых и денег за участие в соревнованиях.
Заметим, что Антюх является олимпийской чемпионкой 2012 года в беге на 400 метров с барьерами, Сильнов выигрывал Олимпиаду-2008 в прыжках в высоту.
Напомним
Российский экс-чемпион мира по боксу попался на употреблении допинга.