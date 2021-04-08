Олімпійських чемпіонів з Росії дискваліфікували на чотири роки

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Спортивний арбітражний суд (CAS) дискваліфікував олімпійських чемпіонів з легкої атлетики росіян Наталії Антюх і Андрія Сільнова, повідомляє УНН з посиланням на "CAS".

Деталі

Спортсменів було дискваліфіковано на підставі доповіді незалежної комісії Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) під керівництвом Річарда Макларена. Термін відсторонення відраховується з 7 квітня 2021 року.

Результати, які Антюх показала з 30 червня 2013 року, а Сільнов — з 8 липня 2013 року, анулюються. Це рішення має на увазі позбавлення будь-яких титулів, нагород, медалей, очок, призових і грошей за участь в змаганнях.

Зауважимо, що Антюх є олімпійською чемпіонкою 2012 року в бігу на 400 метрів з бар’єрами, Сільнов вигравав Олімпіаду-2008 в стрибках у висоту.

Нагадаємо

Російський ексчемпіон світу з боксу попався на вживанні допінгу.

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